Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki: 'Ey Fethullah'ın çocuğu'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:41

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:18

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarların kendisine küfrettiğini belirterek "Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Eşim benden önce başka kimse ile görüşmedi. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var" sözlerini kullanan teknik direktör Emre Belözoğlu'na tepkiler büyüyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir televizyon yayınında Belözoğlu'nun ifadelerine tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu

"KADINA HAKARET EDEMEZSİN"

Altaylı, Belözoğlu'nun kadınlara hakaret ettiğine dikkat çekerek, "Benim anamın eline el değmemiştir, karımın eline el değmemiştir. Bu mudur şeref? Haysiyet bu mudur? Ne alakası var? Hırsızsındır, alçaksındır, haysiyetsiz işler yaparsın, kaçakçısındır, yetim hakkı yiyorsundur... Oralarda ararsın şerefi. Birinin elini tutup tutmamasında değil. Çünkü kimse bilmez hangi karanlık köşede kimin kimin neyini tuttuğunu. Bunun üzerinden böyle bir şey diyemezsin. Bunun üzerinden kadına hakaret edemezsin. Kadının cinselliği ile kadının birinin elini tutmasını ilkel bir dünya görüşü olarak dayatamazsın" dedi.

Fatih Altaylı

ALTAYLI'DAN FETÖ VURGUSU

Belözoğlu'nun sözlerini FETÖ'ye dayandıran Altaylı, "Hepimizin çoluğu çocuğu var. Benim kızım veya senin kızın bir çocukla el ele gezse mutlu olursun. Şerefini haysiyetini mi kaybeder ey Emre, ey Fethullah'ın çocuğu! Ayıp! Bunun üzerinden şeref haysiyet yorumu yapmak, onun bunun karısıyla kızıyla kendi karını kızını karşılaştırmak ayıptır. Ama boşuna Fethullah Terör Örgütü demiyorlar ki. Boşuna bunlar onun eteğinin altından çıkmıyor ki" diye konuştu.

Altaylı, Belözoğlu'nun sözlerinden hoşlananların da olabileceğine değinerek, "Ama çok kişinin de hoşuna gitmiştir bu laf. Alıcısı var. O da alıcısını biliyor zaten. Alıcısına söylüyor onu" ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU TEPKİLERE YANIT VERMİŞTİ

Teknik direktör Emre Belözoğlu, dün düzenlenen basın toplantısında sözlerinin arkasında durarak, "Hala çok sakin değilim. Konuşulması gerekenin, 2 tane kızımın ve hanımımın 20 metre ötesinde 35-40 dakika bana değil, anneme ve eşime yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Benim kendi eşim ve annem hakkında söylediğim konuların bir anda tüm kadınların geçmiş ilişkilerine geliyor olmasını anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın çok güzel bir mottosu var; "Şerefinle oyna, hakkınla kazan" diyen. Benim atfettiğim şeref, o şerefti. 2 tane kızım orada ve eşim orada, onlara yapılan hakaretler, kadına şiddet olmuyor mu? Gerçekçi olmak lazım, konuştuğumuz zaman karnımızdan değil, kalbimizden konuşmamız lazım. Hissetmediğim bir duygunun hiç kimseye hesabını vermem. Bir tek Allah'a veririm" diye konuşmuştu.