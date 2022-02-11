Fatih Arda İpçioğlu Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yoluna devam ediyor

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler bireysel büyük tepe elemelerini geçti.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 16:23
Fatih Arda İpçioğlu Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yoluna devam ediyor
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Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler bireysel büyük tepe elemelerinde yarışan Fatih Arda, 116 metrelik atlayışıyla 94.6 puan aldı.

İlk 50 sporcu arasında yer alan 24 yaşındaki sporcu, 12 Şubat'ta düzenlenecek birinci tur müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

Milli sporcu, 5 Şubat'ta yapılan normal tepe eleme turunu geçmiş fakat 6 Şubat'taki birinci tur müsabakasında ilk 30'a giremeyerek final turunda yarışmaya hak kazanamamıştı.

Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua



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