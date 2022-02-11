Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Avrupa'dan övgü aldı
Avrupa'da yapılan bir çalışmada, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları mercek altına alındı.
Brüksel merkezli bir çevrim içi medya kuruluşu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın kalkınma ve refahı hedefleyen büyük bir etkinlik olduğu yorumunu yaptı.
"Barış ve kalkınmada yeni bir dönem başlatmak için Pekin Kış Oyunları" başlıklı makalede, Çin'in her zaman yeşil, kapsayıcı, açık ve temiz bir Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma vizyonunu desteklediği ve bu vizyonun olimpiyat reformundaki vizyonla büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.
Makalede "Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, tarihte tüm mekanlarını ilk kez yeşil elektrikle besleyen, neredeyse sıfır karbon emisyonu ile karbondioksitli buz yapma teknolojisini kitlesel olarak ilk uygulayan ve IOC'nin sürdürülebilirlik politikalarını ekonomi, çevre ve toplum alanlarında kapsamlı bir şekilde tarihte ilk kez uygulayan etkinliktir" denildi.
Makalede ayrıca, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda gösterilen yenilikçi, koordineli, yeşil, açık ve paylaşılan kalkınmayı içeren yeni kalkınma felsefesinin, dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına güçlü bir ivme kazandıracağı da belirtildi.
Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua
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