Fatih Arda İpçioğlu'ndan sezonun en iyi performansı
Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir atlayış gerçekleştirdi.
Olimpiyatlarda kayakla atlamada elemeleri geçerek tarih yazan milli sporcu İpçioğlu, normal tepe final 1'nci turunda 99.0 metrelik atlayış ve 115.0 puanla olimpiyat oyunlarını 36’ncı sırada tamamladı.
Kayakla Atlama milli sporcusu İpçioğlu, bu sezonun en iyi atlayışını gerçekleştirerek, 11 Şubat’ta geniş tepe elemelerinde mücadele edecek. Milli sporcunun performansını değerlendiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Arda ile gurur duymaya devam ediyoruz. Bu sezon bizi her platformda başarıyla temsil etti. Finali çok az bir farkla kaçırdı ama olsun sporcumuz üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Kendisini ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum" dedi.
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