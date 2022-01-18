Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı

18 Ocak 2022 Salı, 11:55

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan sevindirici bir haber geldi.

Fatih Arda İpçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci defa kendi kotam ile kış olimpiyatlarına gidiyorum, resmi olarak onaylandı" diyerek olimpiyat vizesi aldığını duyurdu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erkeklerde ilk 65 sporcu arasında yer alarak olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Olimpiyatlar için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Pekin'de önceliğim elemeleri geçmek. İlk 30'da yer alabilirim. Covid-19 nedeniyle zorlu bir dönem var. Katılan kadrolara bağlı olarak sürpriz sonuçlar da elde edebilirim. Pekin'de elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi temsil edeceğim. Son iki Dünya Kupası'na da katılarak Erzurum'a döneceğim ve çalışmalarımı Türkiye'de sürdüreceğim. Ay sonunda ise olimpiyatlar için Çin'e gideceğim. Bu sürede bana destek veren herkese teşekkür ediyorum."

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.