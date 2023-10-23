Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:03
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 18. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 17 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son maçta Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Adana Demirspor ise kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti.


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