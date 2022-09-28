Fatih Karagümrük, Adem Ljajic'e talip oldu

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:25

Spor Toto Süper Lig'de 13. sırada yer alan Fatih Karagümrük, devre arası transfer çalışmalarına başladı.

Transfer döneminde kadrosuna Jean Evrard Kouassi, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Steven Caulker, Mbaye Diagne, Ibrahim Dresevic, Colin Kazım-Richards, Lawrance Nicholas, Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı, Fatih Kurnaz'ı katan, geçtiğimiz sezon kiraladığı Adnan Uğur ve Levent Mercan'ın bonservisini alan Fatih Karagümrük, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Adem Ljajic ile görüşmeleri sürdürüyor.

MAÇ BAŞI ÜCRET ALACAK

Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan Adem Ljajic'le görüşmelere başladı. Boşnak asıllı Sırp milli yıldız, anlaşma sağlanması halinde devre arasında takıma katılacak ve maç başı ücret alacak.

2018'de kiralık olarak, 2019'da bonservisiyle Torino'dan Beşiktaş'a gelen Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımda geçtiğimiz sezon herhangi bir maçta forma giymedi.

Ljajic son resmi maçına 11 Mayıs 2021'de Fatih Karagümrük'e karşı çıkmıştı. Beşiktaş'ta son yılında kadro dışı kalan ve senelik 4 milyon Euro kazanan Adem Ljajic, başka takıma gitmek yerine kulüpte kalmaya devam etmişti.



