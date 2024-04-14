Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:12

Güncelleme: 14.04.2024 - 09:12

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1'den izlenebilecek.

Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna,

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Zajc, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK İSİM

Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde 7 eksik bulunuyor.

Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek. Oosterwolde, aynı zamanda cezalı durumda.

Sakatlıklarını atlatmalarına karşın hazır olmayan Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Sakat oyuncuların yanı sıra Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı olan isimler.

VAR KOLTUĞUNDA YABANCI HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmalarında VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağını açıkladı.

İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarından yapılan VAR talebinin ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildiği belirtilirken, aynı zamanda İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR destekçisi de bugün oynanacak müsabakada görev alacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU

VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 15 lig maçında Fenerbahçe 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

DEPLASMANDA MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile ligde bugüne kadar 7 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu maçların 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 3 kez de rakibiyle berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin attığı 12 gole Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

İLK MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANDI

İki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken, bu müsabaka iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

12 Kasım 1959'da Mithatpaşa Stadı'nda oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından oynanan 14 mücadelede ise Fenerbahçe kaybetmedi.

9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçerek son 16 turunda Fransa'nın Nice ekibiyle eşleşmişti.

6 KARŞILAŞMADA FENERBAHÇE 2-1 ÖNDE

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

Fatih Karagümrük de rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 6 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Batshuayi'nin golüyle skoru 5-4'e getirerek 3 puana uzandı.