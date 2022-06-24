Fatih Karagümrük, İbrahim Dresevic'i kadrosuna kattı

24 Haziran 2022 Cuma, 16:25

Fatih Karagümrük, Kosovalı stoper Dresevic'i transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda ekibi Heerenveen'de forma giyen 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dresevic, Heerenveen'de geçen sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.