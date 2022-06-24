Fatih Karagümrük, İbrahim Dresevic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı milli futbolcu İbrahim Dresevic'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 16:25
Fatih Karagümrük, İbrahim Dresevic'i kadrosuna kattı
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Fatih Karagümrük, Kosovalı stoper Dresevic'i transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda ekibi Heerenveen'de forma giyen 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dresevic, Heerenveen'de geçen sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.


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