Badou Ndiaye, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de top koşturan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 12:18
Badou Ndiaye, Adana Demirspor'da
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Uzun yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ndiaye transferini sosyal medya hesabından, ‘Hayırlı olsun’ diyerek duyurdu.

BADOU NDİAYE SÜPER LİG'DE FORMA GİYMİŞTİ

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli Badou Ndiaye, geçtiğimiz sezonu Yunanistan'da Aris formasıyla geçirmişti.


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