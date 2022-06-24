Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı açıklaması

24 Haziran 2022 Cuma, 11:55

Geçen sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakçı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı iddia edildi.

"KARARI ABDÜLKERİM VERECEK"

Konyaspor kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.

İLHAN PALUT'UN AÇIKLAMASI

Teknik direktör İlhan Palut ise "Abdülkerim'in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur" açıklamasını yaptı.

Bardakçı, geçen sezon Konyaspor formasını giydiği 34 karşılaşmada 5 gol ve 3 asist kaydetti.