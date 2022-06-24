Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı istedik'
Süper Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı ve transferler için önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Güven Yalçın'ı takıma katmak istediklerini belirtti.
Sivasspor'la, Türkiye Kupası şampiyonu olduktan sonra, 1 yıl daha sözleşme yapan Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı ve transferler için önemli açıklamalar yaptı.
Radyospor'un konuğu olan Çalımbay, ''Bizim acil transfer yapmamız gerekiyor. Ön eleme maçı öncesi uyum yakalamamız lazım. İlk oynayacağımız maç Süper Kupa finali olacak. Amacımız ülke puanına maksimum katkı sağlamak. Önemli olan bizim kuvvetli olmamız. 4-5 tane temel oyuncumuz gitti. Ahmet, Kayode, Felix ve birçok oyuncu gitti. 4-5 oyuncu almamız gerekiyor. Gidenlerin yerine oyuncu istiyoruz. Bunları yaparsak biz gruplara kalırız ve yapacağımız transfer harcamasını 10 kat fazlasını kazanırız grup aşamasında. Biz orada kesinlikle başarılı oluruz. Ayrıca TFF'de olsam Avrupa'ya giden kulüplere yardımcı olurum; çünkü ülke puanı toplayacaklar'' dedi.
"GÜVEN YALÇIN'I İSTEDİK"
Beşiktaş 'tan Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'ın gündemde olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Çalımbay, ''Oğuzhan ve Salih ile Beşiktaş'la görüştüm. Onların gelme şansı yok. Biz Güven Yalçın'ı istedik. Henüz Beşiktaş'la anlaşamamış. Güven, Avrupa'ya gidebilir. Ama ben kiralık olarak Güven'in gelmesini isterim'' dedi.
"HAKAN ARSLAN'I BIRAKMAK İSTEMEM"
Trabzonspor'un Hakan Arslan'ı istediğine dair bir şey duymadığını dile getiren Rıza Çalımbay, ''Ben Hakan'ın gitmesini istemiyorum. Takım kaptanı. Gitmek isterse, kulüp menfaatleri çerçevesinde yardımcı oluruz. Devre arasında çocuğu rahatsız olduğu için Pedro Henrique'yi gönderdik'' diye konuştu.
"OKAN BURUK BAŞARILI OLUR"
Okan Buruk'un Galatasaray teknik direktörü olmasına çok sevindiğini dile getiren Çalımbay, ''Çocuğu rahatsızdı. Şimdi iyi; aradık geçmiş olsun dedik. Galatasaray camiasından yetişen bir arkadaşımız. Kulübü çok iyi tanıyor ve ne yapacağını çok iyi biliyor. Başarılı olacağına inanıyorum'' dedi.
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