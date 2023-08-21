Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:12
Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı
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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu, 27 numaralı formayı giyecek.

Kariyerine Genoa'da başlayıp ardından Modena, Juventus, Sporting Lizbon ve Verona formaları giyen Sturaro, geçtiğimiz sezonu ise geri döndüğü Genoa'da tamamladı.

İtalya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Sturaro, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.


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