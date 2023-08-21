Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu, 27 numaralı formayı giyecek.
Kariyerine Genoa'da başlayıp ardından Modena, Juventus, Sporting Lizbon ve Verona formaları giyen Sturaro, geçtiğimiz sezonu ise geri döndüğü Genoa'da tamamladı.
İtalya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Sturaro, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Her derde deva: Karanfilin faydaları nelerdir?
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı