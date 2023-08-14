Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun: 'Necip kulağımı patlattı'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 23:50

Güncelleme: 14.08.2023 - 23:50

VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Salih Dursun, hakem Erkan Özdamar'ın kararlarına maç sonrası tepki gösterdi.

"NECİP KULAĞIMI PATLATTI"



Beşiktaş'ın golüyle ilgili açıklama yapan Salih Dursun "Her sene aynı şeyler oluyor. Beşiktaş'ın golünden önce Necip kulağımı patlattı. Hakem arkadaşımızın görmesi lazım. Morardı kulağım. Necip'in sarı kartı vardı. O pozisyondan sonra gol oldu. Nasıl olacak bu?" ifadelerini kullandı.