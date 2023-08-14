Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun: 'Necip kulağımı patlattı'

Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından konuştu. Dursun, "Her sene aynı şeyler oluyor. Beşiktaş'ın golünden önce Necip kulağımı patlattı. Hakem arkadaşımızın görmesi lazım. Morardı kulağım. Necip'in sarı kartı vardı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 23:50
Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun: 'Necip kulağımı patlattı'
Abone Ol google-news

VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Salih Dursun, hakem Erkan Özdamar'ın kararlarına maç sonrası tepki gösterdi.

"NECİP KULAĞIMI PATLATTI"

Beşiktaş'ın golüyle ilgili açıklama yapan Salih Dursun "Her sene aynı şeyler oluyor. Beşiktaş'ın golünden önce Necip kulağımı patlattı. Hakem arkadaşımızın görmesi lazım. Morardı kulağım. Necip'in sarı kartı vardı. O pozisyondan sonra gol oldu. Nasıl olacak bu?" ifadelerini kullandı.


Salih Dursun Fatih Karagümrük beşiktaş Necip Uysal

İlgili Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Taraftarlardan özür diliyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Taraftarlardan özür diliyoruz'
Beşiktaş'ı Gedson Fernandes kurtardı: Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş'ı Gedson Fernandes kurtardı: Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş
Gedson Fernandes: 'Böyle devam etmek zorundayız'

Gedson Fernandes: 'Böyle devam etmek zorundayız'

En Çok Okunan Haberler