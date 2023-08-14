Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun: 'Necip kulağımı patlattı'
Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından konuştu. Dursun, "Her sene aynı şeyler oluyor. Beşiktaş'ın golünden önce Necip kulağımı patlattı. Hakem arkadaşımızın görmesi lazım. Morardı kulağım. Necip'in sarı kartı vardı" ifadelerini kullandı.
VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Salih Dursun, hakem Erkan Özdamar'ın kararlarına maç sonrası tepki gösterdi.
"NECİP KULAĞIMI PATLATTI"
Beşiktaş'ın golüyle ilgili açıklama yapan Salih Dursun "Her sene aynı şeyler oluyor. Beşiktaş'ın golünden önce Necip kulağımı patlattı. Hakem arkadaşımızın görmesi lazım. Morardı kulağım. Necip'in sarı kartı vardı. O pozisyondan sonra gol oldu. Nasıl olacak bu?" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- Hayalet AVM'de bir gün...
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- Sarımsaklı plajı istila altında!
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- Bir tekel saldırısı daha!
- Epözdemir'in çıkışının ardından Altaylı'dan açıklama