Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano: 'Türkiye'de insanların yüzü hep sinirli'

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:54

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano açıklamalarda bulundu.

Viviano, Türk taraftarların futbola olan ilgisinin kendisini etkilediğini dile getirdi.

"İNSANLARIN YÜZÜ HEP SİNİRLİ"

Kırmızı-siyahlı takımda üçüncü sezonunu geçiren Viviano, "Bu ülkeyi seviyorum. Türkiye'deki futbol tutkusuna hayranım. Türkiye'de oynamak ve yaşamak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Türk insanının yardımsever ve sıcakkanlı olduğuna vurgu yapan deneyimli file bekçisi, "Günlük yaşamda İtalya ile çok farklılık yok. Ancak insanların yüzünde hep sinirli bir ifade var. Ancak sohbet edince yardımseverliği görüyorsunuz" diye konuştu.

"UMARIM BİZE KARŞI OYNAMAZLAR"

Türkiye'de yaşadığı bir anıyı da anlatan Emiliano Viviano, "Evden restorana giderken taksi bekliyordum. Aynı apartmanda oturduğum birisi, arabasıyla beni gideceğim yere bırakabileceğini söyledi. İtalya'da böyle bir şey yok. Onu gittiğim restorana götürdüm. Şaşırdım ve memnun oldum" diye görüş belirtti.

Galatasaray ile çok zor bir maç yapacaklarının altını çizen Viviano, "Bütün isteğimizle iyi bir maç oynamaya çalışacağız. Torreira, Muslera, Mertens ve Icardi var. Bu oyuncularla beraber veya karşılıklı oynadım. Büyük isimler. Umarım bu hafta bize karşı oynamazlar" değerlendirmesinde bulundu.