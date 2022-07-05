Fatih Karagümrük, Matteo Ricci'yi transfer etti

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 09:29
Fatih Karagümrük, Matteo Ricci'yi transfer etti
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İtalyan oyuncu Matteo Ricci, Fatih Karagümrük ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık" ifadeleri kullanıldı.

Roma altyapısından yetişen Ricci, geçen sezonu İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Frosinone'de tamamladı.

İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve Frosinone formaları giyen Ricci, çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terletti.


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