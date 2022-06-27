Son Dakika: Fenerbahçe Emre Mor transferi için Karagümrük ile anlaştı

Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 21:52
Son Dakika: Fenerbahçe Emre Mor transferi için Karagümrük ile anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde transferlere devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te çıkış yakalayan Emre Mor transferini tamamladı. 

Sırasıyla Galatasaray, Olimpiakos ve Karagümrük'ta oynayan Emre Mor bu sezon Süper Lig'de bu sezon 26 maça çıktı. Mor, bu 26 karşılaşmada 5 gol 3 asist yaptı.

Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız 1 gol 1 de asist yapmayı başardı. 

 

 


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