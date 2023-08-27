Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü karşılaşmasında kazanan yok

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 21:18
Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü karşılaşmasında kazanan yok
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadında ağırladığı MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, MKE Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu.

Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Player Alanı
MKE Ankaragücü Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye veda etti

Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye veda etti
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı
Serdar Dursun, Karagümrük'e transfer oldu

Serdar Dursun, Karagümrük'e transfer oldu

En Çok Okunan Haberler