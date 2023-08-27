Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü karşılaşmasında kazanan yok
Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadında ağırladığı MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.
Fatih Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, MKE Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu.
Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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