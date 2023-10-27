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Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 18:58
Fatih Karagümrük, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, İstanbul kulübünü "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Resmi açıklama gelmesede Fatih Karagümrük'ün bir miktar para cezası alması bekleniyor.


Fatih Karagümrük TFF PFDK

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