Fatih Karagümrük Sofiane Feghouli'yi resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Galatasaray ile yolları ayıran Faslı futbolcu Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Galatasaray'da forma giyen ve boşta olan Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" denildi.
SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Grenoble, Valencia, West Ham United ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Cezayir Milli Takımı formasını 76 kez terleten başarılı orta saha oyuncusu 20 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 2 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Afrika Kupası şampiyonlukları yaşayan Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek.
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