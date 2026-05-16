Fatih Karagümrük, Süper Lig'e kazanarak veda etti

16.05.2026 18:58:00
Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.

Alanyaspor, Meshack Elia'nın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Karagümrük, 48. dakikada Sam Larsson ile eşitliği sağladı. Sam Larsson, 73. dakikada attığı penaltı golüyle skoru belirledi.

Süper Lig'e son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle veda eden Karagümrük, 30 puanla sezonu noktaladı.

Corendon Alanyaspor ise Süper Lig'e 37 puanla nokta koydu. Antalya ekibi, Süper Lig'de üst üste 10. sezonunu kümede kalarak tamamlamayı başardı.

