Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: 'Bitiricilik eksikliğimiz vardı'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 23:30

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fatih Karagümrük kendi evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade ederek, “Oyunun tamamen kontrolünü elinde tutmak istiyorduk ama burada boşlukları değerlendiremedik. Girdiğimiz pozisyonlarda yine bu maçta da olduğu gibi bitiricilik eksikliğimiz vardı. Oyunun kontörlünü elimize alacakken penaltı ile karşılaştık ve oyunun bütün şekli değişti. Maçtan maça değişen bir şey tempo. Bugün oynadığımız maçta rakibin kapanacağını biliyorduk. Daha sabırlı şekilde topu çevirdik. Kale önünde etkisiz olduğumuzu söyleyebiliriz. Genel anlamda istediğimiz oyun şeklini sağladık, ama kale önündeki yetersizliklerden dolayı maç bu şekilde gerçekleşti” dedi.

Fatih Karagümrük, ligin 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak.