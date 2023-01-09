Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'ya Belçika kancası

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andre Pirlo'nun ismi, Roberto Martinez ile yolları ayıran Belçika Milli Futbol Takımı ile anılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 18:23
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'ya Belçika kancası
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te görev yapan Andrea Pirlo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roberto Martinez sonrası yeni teknik direktörünü arayan Belçika Milli Takımı'nda, adaylar arasında Pirlo da yer alıyor.

Andrea Pirlo

GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR

Belçika'nın, artık teknik direktör konusunda resmi adımlara başlayacağı ve bu hafta adaylar ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Fatih Karagümrük'ün başında bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan İtalyan teknik direktör, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Pirlo, daha önce Juventus'ta da bir sezon teknik direktörlük görevini yürütmüştü.


Andrea Pirlo Fatih Karagümrük Belçika Milli Takımı

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