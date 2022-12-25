Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: 'İyi maç çıkarttık'

25 Aralık 2022 Pazar, 17:59

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, karşılaşmaya dair görüşlerini aktardı.

İyi bir maç olduğunu söyleyen Pirlo, "İyi bir takıma karşı iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Eksik oyuncularımız vardı, sıkıntılı durumlarımız vardı ama herkes elinden geleni yaptı. Buradaki tek negatif durum, bu maçtan puan çıkaramamak. Maalesef puanı çıkartamadık" diye konuştu.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.