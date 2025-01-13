Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Jamaikalı futbolcu Andre Gray'i transfer ettiğini açıkladı.

Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:00

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Andre Gray'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaikalı forvet Andre Gray'i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkati çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray'e hoş geldin diyor, Solwie Energy Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

2023'te Yunanistan'ın Aris, 2024'te Suudi Arabistan'ın Al Riyadh takımlarında top koşuran Gray, son olarak İngiltere'de Plymouth forması giydi.

İşte Fatih Karagümrük'ün o paylaşımı:

 


Etiketler: #Andre Gray #Fatih Karagümrük #transfer

İlgili Haberler

Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda geçmesini bildi!

Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda geçmesini bildi!
Fatih Karagümrük, kupada Rizespor'u tek golle geçti

Fatih Karagümrük, kupada Rizespor'u tek golle geçti
Fatih Karagümrük, deplasmanda tek golle kazandı

Fatih Karagümrük, deplasmanda tek golle kazandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler