Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Jamaikalı futbolcu Andre Gray'i transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Andre Gray'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaikalı forvet Andre Gray'i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkati çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray'e hoş geldin diyor, Solwie Energy Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
2023'te Yunanistan'ın Aris, 2024'te Suudi Arabistan'ın Al Riyadh takımlarında top koşuran Gray, son olarak İngiltere'de Plymouth forması giydi.
İşte Fatih Karagümrük'ün o paylaşımı:
??TRANSFER— Solwie Energy Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 13, 2025
Andre Gray Solwie Energy Fatih Karagümrük'te! pic.twitter.com/H3dPSBzDwY
Etiketler: #Andre Gray #Fatih Karagümrük #transfer
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