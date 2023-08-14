Gedson Fernandes: 'Böyle devam etmek zorundayız'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 23:34

Güncelleme: 14.08.2023 - 23:34

Beşiktaş'a Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Gedson Fernandes, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Gedson maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önemliydi. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. Gol attığım için mutluyum. Önümüzdeki maçlara odaklanmak zorundayız. Birçok maç var, böyle devam etmek zorundayız" sözlerini kullandı.

"ÇOK FAZLA MAÇ OYNUYORUZ AMA..."



Düşük tempoda oynadıklarını belirten Portejkizli oyuncu, "Normalden daha düşük bir tempoda oynadık. İlk maç olması etkili olabilir. Çok fazla maç oynuyoruz ama Beşiktaş taraftara alıştırdığı o hızlı oyunu oynayacak kapasiteye sahip. Sonra maçlarımız var. O maçlarda bu üst seviye oyunu göstereceğimizi biliyorum" açıklamasını yaptı.