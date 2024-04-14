Fatih Karagümrüklü Sirigu'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe adalet diyor, herkese lazım'

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün kalecisi Salvatore Sirigu, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 21:32
Fatih Karagümrüklü Sirigu'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe adalet diyor, herkese lazım'
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Fatih Karagümrük kalecisi Salvatore Sirigu, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Sirigu, "Gitgelli güzel bir maç oldu. İyi mücadele ettik. İyi şanslar yakaladık. Ben iyi maç çıkardım, Livakovic de iyi maç oynadı. Güçlü bir takıma karşı bunu yapabildik. Polemik iklimleri var şu an Türk futbolunda, bu da hakemleri etkiliyor. Hakemlere karşı saygısızlığım yok benim. Bugün yaşanan bazı şeyler futbolun dinamiğiyle ilgili bazı şeyleri açıklamam gerektiğini bana hissettiriyor." dedi.

"ADALET HERKESE LAZIM"

Kırmızı kartları değerlendiren İtalyan kaleci, "İki kırmızı kart gördük, üzgünüz. Ryan Mendes maalesef geç kaldı. İkinci kırmızı kartla ilgili, Eysseric'in gördüğüyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben hakemi yargılayamam, ben sporcuyum, kararına bir şey diyemem. Fenerbahçe de ligde eşit olunması gerektiğini, adalet istediğini deklare ediyor, Valentin'in alacağı cezanın iptal edilmesi lazım. Fenerbahçeli futbolcunun iptal edilmesi gerekiyor. Aynı hakem ve VAR ekibi, bizim aleyhimize verilen penaltıda kontak görüyor. Futbolda kontak varsa ceza olur. Kitapta bu yazıyor. Eşitliğin herkese olması lazım. Biz Alanya maçında burada yine 10 kişiyken 90+6'da penaltı çalındı. Biz hep kendimize baktık ama eşitlik herkese, her takıma lazım. Bunun da sağlanması gerekiyor."sözlerini sarf etti.


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