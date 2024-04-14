Fenerbahçe'de stoper istikrarsızlığı: 11 farklı ikili!

Fenerbahçe'de defansın göbeğindeki istikrarsızlık dikkat çekiyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu sezon ligde tam 11 farklı stoper ikilisine görev verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:48
Fenerbahçe'de stoper istikrarsızlığı: 11 farklı ikili!
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Son olarak Jayden Oosterwolde'yi sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de, sezon başından bu yana pek çok farklı stoper ikilisi görev yaptı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertli takımın hücum hattında kanıksanmış bir grup göre alırken, defansta ise özellikle sakatlıklar nedeniyle kurgu sürekli değişiklik gösterdi.

11 FARKLI İKİLİ

Fenerbahçe sezona Becao, Djiku, Serdar Aziz, Samet Akaydin'le başladı. Devre arasında Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de kadroya dahil edildi. Sol bek Oosterwolde de sık sık stoper görevini üstlendi.

Fenerbahçe savunmasının göbeğindeki ikililer ise bu geniş rotasyonun da etkisiyle sürekli değişti.

Süper Lig'deki 31 karşılaşmada Becao - Djiku ikilisi 7 kez yan yana başladı ve bu açıdan liderliği aldı.

Serdar Aziz - Oosterwolde 5, Serdar Aziz - Djiku 4 maçta savunma savunma tandemini oluşturdu.

Sarı lacivertlilerin defansında tam 11 farklı ikili sahaya çıktı.

Fenerbahçe özellikle ikinci devrede sadece 4 maç üst üste aynı stoper ikilisiyle oynadı.


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