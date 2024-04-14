Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:07

Güncelleme: 14.04.2024 - 21:03

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Tolunay Kafkas'ın ekibi Fatih Karagümrük ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanırken golleri; 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.



Fenerbahçe formasıyla ligde 20 gole ulaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu başarıya ulaşan 5. yabancı oyuncusu oldu.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe ulaşırken, Fatih Karagümrük 30 puanla 18. sırada kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

90' Bir kırmızı kart da Valentin Eysseric gördü.

90' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Dzeko giren oyuncu Serdar Dursun.

90' Zajc, Davide Biraschi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Fenerbahçe'de iki değişiklik birden çıkan oyuncular İrfan Can ve Fred giren oyuncular Mert ve Zajc.

89' Karşılaşmanın hakemi pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

86' Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanattan çalımlarla gelen İrfan ceza sahasına giren İrfan, Valentin Eysseric'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

82' Karagümrük'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Can ve Koray giren oyuncular Kevin Lasagna ve NazIm Sangare

76' Mendes, Fred'e yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Mendes çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ancak Fred araya girdi ve topu kazandı. Pozisyonun ardından Mendes sert bir müdahale yaptı ve kırmızı kart gördü.

74' Markao, Becao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

73' Karagümrük'te de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Güven giren oyuncu Adnan Uğur.

72' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Serdar Aziz giren oyuncu Becao.

69' Karagümrük'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Andrea Bertolacci ve Güven giren oyuncular Markao ve Flavio Paoletti.

58' GOL Michy Batshuayi ile Fenerbahçe öne geçiyor. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna doğru sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

57' Hakem pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

55' Pozisyonun ardından Osayi ve Federico Ceccherini sarı kart gördü.

49' GOL Fenerbahçe Dzeko ile beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topu kazanan Dzeko, Fred ile yaptığı verkaç sonrası sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yakın köşeye sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi.

46' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Krunic giren oyuncu Batshuayi.

45' GOL Can ile Karagümrük öne geçti. Güven ön alanda kazandığı topla ceza sahasına girdi ve pasını Mendes'e verdi. Mendes sağ kanattan ceza sahasına giren Can'a pasını aktardı ve Can karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı.

39' Kendi yarı sahasından topla çıkan Can ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Livakovic topu kornere tokatladı.

32' Bu kez de Karagümrük kaçırdı. Can'ın savunma arkasına attığı topla Güven karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i çalımlamak istedi fakat Livakovic ayaklarıyla topa dokundu.

31' Net fırsat kaçtı. Dzeko'nun pasında savunma arkasına sarkan Krunic ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat Sirigu topu çıkardı.

27' Serdar, Valentin Eysseric'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25' Ön alan baskısıyla topu kazanan İsmail savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Fred'in ortası savunmaya çarpıp kornere çıktı.

13' Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla gelen Levent ceza sahasına girdi ve pasını Rohden'e verdi. Rohden'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

11' Valentin Eysseric, İsmail'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mendes sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top Livakovic'de kaldı.

7' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Krunic bekletmeden pasını sol kanattaki Tadic'e verdi. Tadic savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.