Spor Toto Süper Lig'de son durum!
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı. emir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 79'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Hangi Kredi Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala küme düştü. İşte Süper Lig'de son durum...
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.
Haftaya 76 puanla en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise haftayı hükmen 3-0 galip kapattı.
Konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Hangi Kredi Ümraniyespor ise bitime 3 hafta kala küme düştü.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-İstanbulspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-4
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-0
HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-4
Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)
MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)
İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Stadı henüz açıklanmadı)
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