Spor Toto Süper Lig'de son durum!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:55

Güncelleme: 23.05.2023 - 07:55

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Haftaya 76 puanla en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise haftayı hükmen 3-0 galip kapattı.

Konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Hangi Kredi Ümraniyespor ise bitime 3 hafta kala küme düştü.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-İstanbulspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-4

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-0

HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-4

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Stadı henüz açıklanmadı)