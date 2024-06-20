Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 18:20
Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi!
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 18. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şenol Can oldu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, daha önce takımda görev alan 41 yaşındaki teknik adamla yeniden anlaşıldığı belirtildi.

Şenol Can, Fatih Karagümrük'ün dışında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da da görev almıştı.


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