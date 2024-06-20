Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 18. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şenol Can oldu.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, daha önce takımda görev alan 41 yaşındaki teknik adamla yeniden anlaşıldığı belirtildi.
Şenol Can, Fatih Karagümrük'ün dışında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da da görev almıştı.
Spor Haberleri
- Jose Mourinho'dan futbolculara mesaj
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi!
- Son dakikada Slovenya'da hüzün Sırbistan'da bayram!
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı
- Olimpia Milano, Nicolo Melli ile yollarını ayırdı
- Victor Lindelöf kimdir?
- Michy Batshuayi için resmi açıklama!
- Sümer Ezgü'den A Milli Takım için marş
- Milli oyuncu için resmi temas!
En Çok Okunan Haberler
-
- OYAK’ta neler oluyor!
- Eylem Tok’un ehliyetsiz oğlu hakim karşısına çıkacak
- 'Sana bu iftiranı yedireceğim!'
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
- Toni Kroos tarihe geçti
- ‘Aklı işgal edilmiş bir zavallı’
- Kredi kartlarına düzenlemeler yolda!
- 'Değişimi ilk dile getiren İmamoğlu'ydu'
- Batshuayi Galatasaray'a