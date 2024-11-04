Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.
Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Fatih Karagümrük, bu sezon 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonunda topladığı 18 puanla 4. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Şenol Can #Fatih Karagümrük #Trendyol 1. Lig
Spor Haberleri
- Trendyol 1. Lig'de flaş ayrılık!
- Trabzonspor'da seçim tarihi belli oldu!
- Tottenham'dan Son kararı: Opsiyonu kullanılacak!
- UEFA'dan Beşiktaş maçı kararı!
- UEFA'dan Türk futbolcuya soruşturma!
- Futbol sahasına yıldırım düştü!
- Fenerbahçeli golcüden Mourinho paylaşımı!
- İngiltere'de Liverpool yeniden zirvede!
- Beşiktaş'ın maçına Alman hakem!
- Mourinho'dan bir paylaşım daha!
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- 'Şerefsizlere mağlup olduk'
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!
- AKP'den kayyum için ilk açıklama
- 'Bilseydim Fenerbahçe'ye gelmezdim'