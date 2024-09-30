Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u tek golle devirdi!

TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u tek golle devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 22:11

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Vefa Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 30. dakikada penaltıdan Wesley attı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 12 puana yükseldi. İstanbulspor, 13 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor'u konuk edecek. İstanbulspor, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Fatih Karagümrük #istanbulspor #TFF 1. Lig

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