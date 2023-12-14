TFF ile toplantı yapmışlardı: Hakemlerin rahatsız olduğu konular ortaya çıktı!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:44

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:44

Deniz Çoban, TFF Yönetimi ile Arda Kardeşler'in öncülük ettiği bir grup hakem arasında Ankara'da gerçekleşen toplantıda yaşananların perde arkasını anlattı.

Eski hakem Deniz Çoban'nın Fanatik gazetesindeki yazısı şu şekilde:

"TFF yönetimi FIFA hakemimiz Arda Kardeşler’in öncülük ettiği bir grup hakemle Ankara’da bir araya geldi. Hakemler bu toplantıda geri adım attılar ve maçlara çıkacaklarını söylediler. Ancak rahatsız oldukları çok şey var."

"İŞTE HAKEMLERİN SIKINTILARI"

"Ben bu yazıyı yazdığım saatlerde hakemler çevrimiçi toplantı yaparak son durumu değerlendiriyorlardı. Bazı hakemler maçlara bu kadar erken çıkılmasına muhalefet etseler de toplantı sonrası liglerin başlamasıyla ilgili kararın değişeceğini sanmıyorum. Bazı hakemler sıkıntı duydukları hususların olduğunu, bu hususlarla ilgili bir güvence alınmadan maçlara çıkma kararı alınmasını eleştiriyorlar. Şu konulardan sıkıntılı olduklarını dile getiriyorlar:

Hakemler yalnız olduklarını ve hiç bir kurum ya da kişiden bekledikleri desteği bulamadıklarını söylüyorlar. Zaman zaman TFF sitesinden yapılan hakem konulu açıklamaların onları incittiğini ve hedef tahtası haline geldiklerini düşünüyorlar. 'Devre arasına kadar maç alamayacak, sezon sonuna kadar maç alamayacak, bu performans klasman değerlendirmelerinde göz önünde bulundurulacak.' gibi açıklamaların onları yıprattığını, hedef yaptığını ve kaygıya sürüklediğini belirtiyorlar."

"ALGORİTMAYA KARŞILAR"

"Rutinin dışında dinlendirilen hakemler için gerekli izahatın yapılmamasının ekip içinde moral bozukluğu doğurduğunu söylüyorlar. Uzun zaman maça çıkmayan hakeme MHK’nin, 'Atamaları algoritma yapıyor.' mazeretine sığınmasına öfkeliler. Algoritmaya karşılar. Algoritmadaki verilerin şeffaf olmadığından yakınıyorlar."

Kulüpler tarafından yapılan açıklamalara ya da haklarında gündeme getirilen iddialara kurumsal saygıdan dolayı cevap veremediklerini, bu konuda TFF ve MHK’nin kendilerine yeteri kadar destek olmadıklarını ifade ediyorlar. Yakın zamanda Trabzonspor’un yaptığı “Bize söz verdiler!” açıklamasına cevap verilmemesinden ve Mete Kalkavan’ın maç alamamasından yakınıyorlar.

"KLASMANDAN RAHATSIZLAR"

"Daha önce yılda bir kez hakem klasmanı belirleniyordu. Sezon performansına göre tenzil ve terfiler oluyordu. Bu mevzuat değişti. Artık yılda iki kez terfi/tenzil yapılıyor. Hakemler bu maddenin kendileri için bir tehdit unsuru olarak kullanıldığını düşünüyorlar. (Büyükekşi de basın toplantısında ‘Devre arası hakem klasmanları belirlenecek!’ dedi) Devre arasında 'Terfi olabilir ancak tenzil olmamalı.' diyorlar. Sezon ortası bazı hakemlerin listeden çıkartılması durumunda, bunun bir kulübün talebiyle gerçekleştiği kabulünün oluşacağını dile getiriyorlar."

"11 Aralık rezaletinin yaşandığı gün MHK Başkan ve yetkililerinin hakem Halil Umut Meler’in yanına gelmekte geç kaldıklarını düşünüyorlar. O gece ne yapıp edip MHK Başkanı Sayın İbanoğlu’nun Meler’in yanında olması gerektiğini söylüyorlar."

"BAŞKANA KIRGINLAR"

"Sayın Büyükekşi’nin basın toplantısında rezaleti gerçekleştiren kulüp başkanını eleştirmek bir yana onunla ilgili 'Yıllardan beri Faruk Başkanımızı tanıyoruz, böyle birisi değildi.' ifadesine fazlasıyla kırılmışlar."