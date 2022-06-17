Fatih Karagümrük'ün eski futbolcusu Yann Karamoh bıçaklı saldırıya uğradı

17 Haziran 2022 Cuma, 11:36

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te geçtiğimiz sezon forma giyen Yann Karamoh'la ilgili Fransız basını şoke eden haberi duyurdu. 23 yaşındaki oyuncunun bıçaklı saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Fildişili futbolcuya yapılan saldırının, birlikte olduğu kadının sevgilisi tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Yann Karamoh'un 12 Haziran'da yayımlanan videosu sosyal medyayı salladı.

Le Parisien'in haberine göre, sosyal medyada Yann Karamoh'un darp edildiği anların görüldüğü videonun ayrıntıları belli oldu. Yann Karamoh'un saldırgan tarafından elmacık kemiğinin kırıldığı, gözüne ve çenesine ağır darbeler aldığı öğrenildi.

Karamoh yaptığı açıklamada "Benim gururum ve ailem var, bu görüntüler ömür boyu benimle kalacak. Bir elinde bıçak vardı ve diğeriyle de bana sürekli vurdu" ifadelerini kullandı.

2 YIL HAPİS CEZASI

Fransız basınında yer alan haberde genç futbolcuyu darp ettiği iddia edilen ve videoları izinsiz bir şekilde paylaşan kişinin 2 yıl hapis cezası aldığı kaydedildi. Yann Karamoh'un son durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

4 GOL VE 3 ASİST

Fatih Karagümrük'ün geçtiğimiz sezon başında Parma'dan kiraladığı Yann Karamoh, İstanbul ekibinde 35 müsabakada forma giydi. Fildişi Sahilleri uyruklu oyuncu rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Yann Karamoh takım arkadaşlarına 3 asist yapma başarısı gösterdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Caen altyapısında yetişen Yann Karamoh daha sonra Inter, Bordeaux, Parma ve Fatih Karagümrük formaları giydi. 23 yaşındaki oyuncunun Parma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız pasaportu da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Yann Karamoh, Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını 4 kez giydi.