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Fatih Karagümrük'ün yeni hocası belli oldu

İtalyan Andrea Pirlo ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Alparslan Erdem'in getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:04
Fatih Karagümrük'ün yeni hocası belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni teknik direktör belli oldu.

İstanbul temsilcisi, Andrea Pirlo'nun ardından sezonun sonuna kadar Alparslan Erdem'in göreve geldiğini açıkladı.

Alparslan Erdem

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz"

Fatih Karagümrük'te futbol oynayan Erdem, daha sonra Andrea Pirlo'nun teknik ekibinde de görev yapmıştı.


Fatih Karagümrük Andrea Pirlo Alparslan Erdem

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