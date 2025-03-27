Fatih Karagümrük'ün yeni stadı için imzalar atıldı!

Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.

Fatih Karagümrük'ün yeni stadı için imzalar atıldı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:45

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni stat projesinin protokolünün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın destekleriyle imzalandığı belirtildi.

Ergün Turan, daha öncesinde 2026 yılında Fatih Karagümrük'ün yeni stadına kavuşacağını duyurmuştu.


Etiketler: #Fatih Karagümrük #Stadyum #proje

İlgili Haberler

Fatih Karagümrük'e stadyum müjdesi!

Fatih Karagümrük'e stadyum müjdesi!
Fatih Karagümrük'ten transfer açıklaması: 'Öncelik Fenerbahçe'de'

Fatih Karagümrük'ten transfer açıklaması: 'Öncelik Fenerbahçe'de'
Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!

Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler