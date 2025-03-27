Fatih Karagümrük'ün yeni stadı için imzalar atıldı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:45

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:45

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni stat projesinin protokolünün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın destekleriyle imzalandığı belirtildi.

Ergün Turan, daha öncesinde 2026 yılında Fatih Karagümrük'ün yeni stadına kavuşacağını duyurmuştu.