Fatih Karagümrük'ün yeni stadı için imzalar atıldı!
Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün yeni stat projesinin protokolü imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni stat projesinin protokolünün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın destekleriyle imzalandığı belirtildi.
Ergün Turan, daha öncesinde 2026 yılında Fatih Karagümrük'ün yeni stadına kavuşacağını duyurmuştu.
Etiketler: #Fatih Karagümrük #Stadyum #proje
Spor Haberleri
- Galatasaray yarı final için ilk adımı attı!
- Trabzonspor, Pizzabulls'a acımadı!
- Kadınlar Ligi'nde tarihi fark: 19-0
- A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
- Jasikevicius'tan Baskonia maçı öncesi açıklama!
- Fatih Karagümrük'ün yeni stadı için imzalar atıldı!
- Kural değişikliği onaylandı: Yeni sezonda uygulanacak!
- Fenerbahçe'den derbide 2 gollü zafer!
- NBA'den Fenerbahçe'ye flaş davet!
- Tudor'dan Kenan Yıldız planı: 'Doğru pozisyonu...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yine otel yangını yine facia!
- Özel, partisinin yol haritasını açıkladı
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- Bayram tatili 9 güne çıktı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- CHP'li iki vekil İBB soruşturmasına dahil edildi!
- 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!
- 'Bir avuç rezil' sözlerine Melek Baykal'dan sert tepki!
- Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor?