Fatih Karagümrük'e stadyum müjdesi!

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Vefa Stadyumu'nun yerine yeni bir stat inşa edileceği duyuruldu.

Fatih Karagümrük'e stadyum müjdesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 13:47

TFF 1. Lig’de yer aldığı dönemlerde maçlarını Vefa Stadyumu’nda oynayan Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunda Süper Lig’e yükselmesinin ardından maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çeşitli stadyumlarda oynamıştı. Bu dönemde yeni stat inşaatı için başvurular yapan ancak sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar yeni stadyumuna kavuşuyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Vefa Stadyumu’nun yerinde 7 bin 680 kapasiteli yeni bir stadyumun inşa edileceğini duyurdu.

Fatih Karagümrük taraftarına sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren başkan Turan şunları söyledi:

"Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100’üncü yılında Karagümrük’ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin 000 metre kare inşaat alanıyla yeni stadına kavuşuyor." 


Etiketler: #Fatih Karagümrük #Stadyum #vefa

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