Fatih Karagümrük'e stadyum müjdesi!
Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Vefa Stadyumu'nun yerine yeni bir stat inşa edileceği duyuruldu.
TFF 1. Lig’de yer aldığı dönemlerde maçlarını Vefa Stadyumu’nda oynayan Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunda Süper Lig’e yükselmesinin ardından maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çeşitli stadyumlarda oynamıştı. Bu dönemde yeni stat inşaatı için başvurular yapan ancak sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar yeni stadyumuna kavuşuyor.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Vefa Stadyumu’nun yerinde 7 bin 680 kapasiteli yeni bir stadyumun inşa edileceğini duyurdu.
Fatih Karagümrük taraftarına sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren başkan Turan şunları söyledi:
"Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100’üncü yılında Karagümrük’ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin 000 metre kare inşaat alanıyla yeni stadına kavuşuyor."
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