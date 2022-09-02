Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Steven Caulker: 'Fenerbahçe'ye gitmem hataydı'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Steven Caulker, kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Caulker, "Fenerbahçe'ye geçen yıl hatalı bir şekilde transfer olmamdan çok şey öğrendim. Bu yüzden beni gerçekten isteyen ve oynamak istediğim bir yere transfer olmak benim için önemliydi" dedi.
Fenerbahçe'den ayrılıp VavaCars Fatih Karagümrük'e katılan Sierra Leoneli savunma oyuncusu Steven Caulker, Fenerbahçe dönemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BBC Sport Africa'ya konuşan ve Fenerbahçe'den ayrılma nedenlerini açıklayan Caulker, "Ayrılma sebebim, düzenli olarak oynamak istememdi. 1 yıl boyunca Fenerbahçe'de hiçbir şey yapmadan oturmak istemedim. Teknik direktör tarafından istendiğim bir kulüpte olmak bir yerde olmak istedim" dedi.
Sözlerine devam eden Caulker, "Fenerbahçe'ye geçen yıl hatalı bir şekilde transfer olmamdan çok şey öğrendim. Bu yüzden beni gerçekten isteyen ve oynamak istediğim bir yere transfer olmak benim için önemliydi" diye konuştu.
PIRLO'DAN ÖĞRENECEKLERİM VAR
Fatih Karagümrük'e katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Steven Caulker, "Fatih Karagümrük'te olduğum ve Andrea Pirlo ile çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Gelecekte benim de teknik direktör olma hedefim var ve Pirlo gibi üst seviyelerde büyük tecrübelere sahip bir isimden öğreneceğim çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Karagümrük tercihimin sebeplerinden biri de bu" ifadelerini kullandı.
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