Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.
İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ
İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.
Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı.
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