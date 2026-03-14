Fatih Tekke: 'Bu acımızı unutmayacağız'

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Maçın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ OLSUN MORALİMİ DÜZELTTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Oyuncularımı tebrik etmek isterim. Oyun olarak bir şey konuşmaya gerek yok. Rizespor bölüm bölüm bizden daha iyiydi. Puanı hak etti. Oyuncularımın bu zor dönemde istemesi, savunması, arzusu, duygusu biraz olsun moralimi düzeltti. Tekrar Orhan ağabeye Allah rahmet eylesin. 3 puanı hediye ediyoruz. Trabzonspor ailesine armağan olsun" dedi.

"O DUYGUYU OLUŞTURABİLMEK ÖNEMLİ"

Açıklamalarına devam eden Tekke, "Burada herkesin emeği var. Taraftarımız da bu mücadeleye destek olsun istiyoruz. Söylenecek çok şey var ama biz kendi içimizde biliyoruz. Aile ortamının oluşması için çok şey olması gerekiyor. Bunu hissetmek güzel. Puanlar, galibiyet, yenilgi olabilir. Ama o duyguyu oluşturabilmek önemli" ifadelerini kullandı.

"SAKATLANMADAN BİTİRMEK ÖNEMLİYDİ"

Önemli olanın galip ayrılmak olduğunu ifade eden deneyimli hoca, "4 gün sonra bir maç daha var. O da zor olacak. Sakatlanmadan bitirmek önemliydi. Maçın en önemli sonucuna baktığımızda kolay ifade edilen ama kolay yaşanmayan zor geçen süreçte burada galip ayrılmaktı" dedi.

"BU ACIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

Son olarak bir kez daha Orhan Kaynak'ı anan Tekke, "Tekrar başımız sağ olsun. Bu acımızı unutmayacağız. Orhan abi hep bizimle olacak" sözlerini sarf etti.