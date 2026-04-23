Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri: 'Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok'

23.04.2026 22:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Tekke, özellikle ilk yarıda rakibin daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım" ifadelerini kullandı. 

Oyun anlamında inişli çıkışlı bir performans sergilediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız" dedi.

Kupadaki rekabete de değinen Tekke, sürpriz sonuçların yaşanabileceğini ifade ederek, "Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne elenmesini kim düşünebilirdi? Çok iyi mücadele ediyor takımlar. Takımlar iştahlandı kupada çünkü Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Çok önemli bir şey kazandık burada. 4'ü garantilemiştik ligde, 3'ü de garantileyip alırsak bizim için her şey daha güzel olacak. Sonra bir üste, sonra bir üsttekine sonuna kadar devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #trabzonspor #samsunspor #Fatih Tekke

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan hakem yönetimine sert tepki: 'Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorun...' Trabzonspor Kulübü, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından hakem yönetimine dair sert bir açıklama yayımladı.
Samsunspor'u penaltı atışlarıyla devirdi: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, normal süresi ve uzatma devresinin 0-0 geçildiği maçta Samsunspor'a penaltılarda 3-1 üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi.
Trabzonspor üç puanı 2 golle aldı! Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.