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Fatih Tekke'den istifa kararı: 'Bu cezayı kendime veriyorum'

Fatih Tekke'den istifa kararı: 'Bu cezayı kendime veriyorum'

27.08.2026 23:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fatih Tekke'den istifa kararı: 'Bu cezayı kendime veriyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçı sonrası istifa etti.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Macaristan takımı Ferencvaros'a konuk oldu. Fatih Tekke 4-0'lık yenilginin ardından istifa ettiğini açıkladı. 

Fatih Tekke açıklamasında; "Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim! Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik!" dedi. 

“KENDİME BU CEZAYI VERMEK HAKKIM”

Fatih Tekke istifa sözlerinde; "Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun" dedi. 

Tekke sözlerinin devamında; "Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı. 

“HERKES HAKKINI HELAL ETSİN”

Trabzonspor'daki görevi için konuşan Tekke; "Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden geleni yaptık. Bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık" sözlerini sarf etti. 

İlgili Konular: #trabzonspor #Ferençvaroş #Fatih Tekke

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