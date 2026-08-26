Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vira Trabzonspor
Hayri Güner
Son Köşe Yazıları

Vira Trabzonspor

26.08.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Trabzonspor-Başakşehir maçı geride kaldı ama karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan’ın verdiği ve vermediği kararlar hâlâ tartışılıyor. Hakem kararları Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da sert tepkisine neden oldu. Federasyonun bu maçta VAR’da Macar hakem görevlendirmesine ne demeli? Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor’un yarın Macar ekibi Ferencvaros ile maçı var. Bu tesadüf değilse bir açıklaması olmalı! Şansalan, Salah’a ilk sarı kartını gösteren bir Türk hakemi olarak tarihe geçti, kutluyorum. O da buna fırsat kolluyordu, yakaladı. İkinci Doğan Babacan vakası. Trabzonspor sevdalıları futbolu bilir. Penaltı pozisyonunda futbolculardan, teknik kadrodan, taraftardan herhangi bir tepki geldi mi, hayır. Şansalan’dan ya da diğer hakemlerden beklentileri adil bir maç yönetmenleri. Özetle, ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz diyorlar.

Salah’la birlikte şehre büyük bir hava geldi. Başakşehir maçında sahada basmadık yer bırakmayan Salah, attığı 2 golle de taraftarın gönlünü fethetti. Salah’ın gelişi, Brezilyalı ön libero Fabinho’yu da beraberinde Bordo-Mavililere getirdi. Her geçen gün kadrosunu daha da güçlendiren Karadeniz Fırtınası takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçen sezonun gol kralı Onuachu’nun yükünü hafifletmek adına yönetim, aklı kalede olan dar alanda çabuk bir santrforu da bugün yarın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor’da hayaller ve umutlar bitmez. Bu sezon da zirveye. Gücün bittiği yerde inadı başlar. Vira Trabzonspor... İstikamet Macaristan, Ferencvaros maçı... Rastgele... 

İlgili Konular: #Başakşehir #trabzonspor #Maç #futbol #İbrahim Hacıosmanoğlu

Yazarın Son Yazıları

Vira Trabzonspor

Trabzonspor-Başakşehir maçı geride kaldı ama karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan’ın verdiği ve vermediği kararlar hâlâ tartışılıyor.

Devamını Oku
26.08.2026
Salah hoş geldin

Kasımpaşa beraberliğinden sonra ligde Başakşehir’i ağırlayan Trabzonspor’da taraftarların da özlemle beklediği Salah mucizesi gerçekleşti.

Devamını Oku
24.08.2026
Rövanşta işi çok zor

Trabzonspor’un rakibi Ferencvaros, maçın başlamasıyla birlikte üstün fizik gücünü ortaya koyup Bordo-Mavililere şans tanımadı.

Devamını Oku
21.08.2026
Avrupa zamanı

Adnan Süvari Sezonu’na Kasımpaşa beraberliğiyle merhaba diyen Trabzonspor’da şimdi gözler yarın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Macar takımı Ferencvaros’la oynanacak maça çevrildi.

Devamını Oku
19.08.2026
Taşacak bu deniz

Son dönemlerde, Trabzon ve Trabzonspor’da olağanüstü günler yaşanıyor.

Devamını Oku
13.08.2026
Trabzonspor sevdası

2 Ağustos 1967’de kurulan Trabzonspor’un kuruluşunun 59. ve ligde ilk şampiyonluğunun 50. yılı görkemli bir şekilde kutlandı.

Devamını Oku
04.08.2026