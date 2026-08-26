Trabzonspor-Başakşehir maçı geride kaldı ama karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan’ın verdiği ve vermediği kararlar hâlâ tartışılıyor. Hakem kararları Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da sert tepkisine neden oldu. Federasyonun bu maçta VAR’da Macar hakem görevlendirmesine ne demeli? Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor’un yarın Macar ekibi Ferencvaros ile maçı var. Bu tesadüf değilse bir açıklaması olmalı! Şansalan, Salah’a ilk sarı kartını gösteren bir Türk hakemi olarak tarihe geçti, kutluyorum. O da buna fırsat kolluyordu, yakaladı. İkinci Doğan Babacan vakası. Trabzonspor sevdalıları futbolu bilir. Penaltı pozisyonunda futbolculardan, teknik kadrodan, taraftardan herhangi bir tepki geldi mi, hayır. Şansalan’dan ya da diğer hakemlerden beklentileri adil bir maç yönetmenleri. Özetle, ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz diyorlar.

Salah’la birlikte şehre büyük bir hava geldi. Başakşehir maçında sahada basmadık yer bırakmayan Salah, attığı 2 golle de taraftarın gönlünü fethetti. Salah’ın gelişi, Brezilyalı ön libero Fabinho’yu da beraberinde Bordo-Mavililere getirdi. Her geçen gün kadrosunu daha da güçlendiren Karadeniz Fırtınası takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçen sezonun gol kralı Onuachu’nun yükünü hafifletmek adına yönetim, aklı kalede olan dar alanda çabuk bir santrforu da bugün yarın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor’da hayaller ve umutlar bitmez. Bu sezon da zirveye. Gücün bittiği yerde inadı başlar. Vira Trabzonspor... İstikamet Macaristan, Ferencvaros maçı... Rastgele...