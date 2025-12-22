Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması: 'Bunu kabul etmem mümkün değil'

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi maçı 4-3 kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

“Neye çalıştıysak, neye dikkat ettiysek oradan gol yedik. 3 gol atıp kaybetmek tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Bizim adımıza eksikler olunca üretmede de sorunlar oldu. İkinci topların alımında, top tutma, bire bir oynama gibi bir sürü konuda eksiğimiz oldu. Olumlu olan tek şey 3 gol atmamızdı. Bu mağlubiyeti kendi üzerime alıyorum tabii ki ama şunu da söylemem lazım. Tam düşündüğümüz gibi gidiyor, Beşiktaş maçıyla da birlikte işler. İnşallah böyle gitmez. Sakin kalmamız lazım."

"BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

"Asıl söylemek istediğim şu. Tabii baskı oluşacak ama baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz zor. Bire bir oynayamayacaksak işimiz zor. Bir iki oyuncumuzun eksik oluşuyla takımın gücünün düştüğü bir gerçek. Gençlerbirliği'nin de hakkını yemeyeyim tabii. Bir haftadır bizim çalıştığımız şey baskı ve duran top. Ama maçta bunlar olmadı. Oyuncu olarak bunları kaldıracaksın. Pes etme yok."

"Daha iyi oynamamız lazımdı. Tek olumlu şey attığımız 3 gol. Puan açısından ilk yarı çok çok iyi. 4 aydır oynadığımız oyuncuları konuşurken hepsi iyi oyuncu. Her şeyiyle beraber aynı oyunları, antrenmanlarda tekrar ediyoruz. Bunu benim kabul etmem mümkün değil. Hataları yapmamamız gerekiyor."

"Saygıyı hak ettik, bu saygıyı kaybetmemek için bu maçları kaybetmemen lazım. Kadro bu. İlk yarıyı böyle kapatmamalıydık. Ben üzgünüm, bunu kabul etmiyorum.”