Fatih Tekke'den Paul Onuachu'ya büyük övgü: 'En çok beğendiğim özelliği...'

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

Bordo-mavili ekip, son bölümde bulduğu gollerle maçı 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.

Fatih Tekke, "Zor maç olacak demiştik. Çok basit iki top kaybıyla iki gol yedik. Arka arkaya goller, kırmızı kart derken bizim için olumlu, daha oyunu kontrolünde tutan bir Trabzonspor olması lazımdı. İlk yarıda bazı oyuncuların, bazı dakikaları sezon boyunca görememesinden kaynaklı sorunlar oldu. Genel hatlarıyla iyi bir maçtı bana göre. Mağlup da olabilirdik. Genel hatlarıyla çalıştığımız şekilde oldu. Basit hatalar, basit hatalar, basit hatalar. Devamlı oluyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor teknik direktörü Tekke, "Bu süreçte oynayabileceğimiz en zor kadroydu. İyi ve güçlü bir kadro, teknik adam takımı. Burayı geçmek önemliydi. Şimdi hemen deplasmanda Kayseri maçı var. Yine zor maç. Dinlenip bu maça hazırlanacağız. Lovik'in arka adalesinde hissiyat oldu. Oynama isteği vardı, risk almak istemedim. En ufak şeyde 2-3 hafta oluyor, şimdi 4-5 günle kurtarabiliriz. Sahadaki tüm oyuncular ellerinden geleni yaptılar" dedi.

FATİH TEKKE'DEN ONUACHU'YA ÖVGÜ

Onuachu için konuşan Tekke, "Onuachu'yu ilk gördüğümde, geldiğinde ona gol kralı diye hitap etmiştim. Özel yetenekleri var bence. Ondan istediğim şey, biraz daha iyisi. Yani mesela basit top kaybı oluyor. Yapmazsa gol fırsatları daha çok gelecek. Onuachu'dan çok mutluyuz. Onuachu tek başına gol atmıyor, tüm takımdan mutluyuz. Maç performansı iyi Onuachu'nun, çok gol attı. Antrenman performansı çok iyi. 3 oyuncu 40 gol attı hemen hemen. Onuachu'nun en çok beğendiğim şeyi, antrenman performansı. Her antrenmanda yüzde yüz. Takıma teşekkür etmemiz lazım, sonuç 1 kişiye bağlı olamaz asla. Burada ciddi bir emek var. Cidden çok çalışıyor bütün oyuncular. Ne söylüyorsak her an yapmaya çalışıyorlar. Bazen eksik bazen fazla. Hiç abartmadan, mütevazı şekilde mücadeleye devam ediyoruz" dedi.