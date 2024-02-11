Fatih Tekke: 'Hakem çok net penaltı veriyor'

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktörü Fatih Tekke, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 22:43
Fatih Tekke: 'Hakem çok net penaltı veriyor'
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Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, "Dördüncü hakem, Tadic'in bilerek yapmadığını söyledi. Penaltı pozisyonu yani... Pozisyonu izleyemiyorum ama pozisyonu izleyen yardımcılarım itiraz ediyor, hakem çok net penaltı veriyor. Ben kendi kulübeme kızıyorum, nasıl bakıyorsunuz diye, hiçbir şey yok diyorlar. Bunlar her hafta konuşuluyor ülkede." dedi. 

'HAKEMLE DİYALOĞA GİRMEM'

Tecrübeli teknik adam, "Maça çıkmadan önce hakemlerle diyaloğa hayatta girmem. Bu maçın başında hakeme 'Allah aşkına maçı durdurma, biri 'ah' deyince rakip de olsa benimki de olsa durdurma' dedim. Tek söylediğim şeydi. Biz Alanyaspor olarak asla böyle bir şeyi istemem. Yapıyorsak da doğru değil. Böyle bir şey asla yok. İlk 10-15 dakika bize baskı yapacaklarını düşündüğüm için oyunu ikinci topa çevirdim açıkçası. O ambiyanstan cesaretleri kırılmasın diye... Oynamayı isteyen, bizim gibi bir takım için geçerli değil. Türkiye'de bu var ama Alanyaspor'da yok." ifadelerini kullandı. 

"Alanyasporlu oyuncular yere yattı, vakit çaldı diye eleştiriler var." şeklinde gelen soruyu cevaplayan Tekke, "Bir teknik adam olarak bu benim asla kendime yakıştıracağım bir şey değil. 'Oyunu yumuşatayım, bekleteyim, çalayım, çırpayım.' böyle bir şey hayatımızın ne bir anında oldu ne de olacak." sözlerini sarf etti.


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