Kadıköy'de sürpriz puan kaybı: Fenerbahçe evinde liderliği kaybetti! Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor

Yayınlanma: 11.02.2024 - 18:04

Güncelleme: 11.02.2024 - 21:06

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 59. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Konuk ekip Alanyaspor'un gollerini ise 12 ve 63. dakikalarda Luido Augusto kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 64 puana ulaşan Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaybederken, Alanyaspor 28 puana yükselmiş oldu.

Fenerbahçe, 12. haftada aldığı liderliği 25. haftada bıraktı. Galatasaray, 11. haftadan sonra ilk kez haftayı lider kapattı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

94' SON ANDA! Sol kanattan gelen ortada kafayla indirilen topta Batshuayi kale önünde vuruşu yapacakken savunma topa ayak koydu.

90' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Djiku'nun kafayla indirdiği topta Çağlar'ın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

86' Alanyaspor'da Carlos Eduardo ve Sisto oyundan alınırken, yerlerine Janvier ve Efecan Karaca oyuna girdi.

85' Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine Ryan Kent oyuna girdi.

85' Alanyaspor'da Richard sarı kart gördü.

81' Jure Balkovec'in ceza sahası içine ortasında Furkan Bayır'ın bomboş pozisyonda kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

80' Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, Florent Hadergjonaj'ın yerine oyuna girdi.

77' İNANILMAZ ŞEYLER OLUYOR! Krunic'in ceza yayından çektiği şut Ertuğrul'a da çarpıp direkten döndü. Dönen topu tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunu Ertuğrul çizgi üstünde çeldi.

76' İNANILMAZ! Carlos Eduardo'nun tek pasında Florent Hadergjonaj, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Florent Hadergjonaj'ın şutu Livakovic'ten döndü. Dönen topta Richard'ın boş kaleye şutu direkten auta gidiyor. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

74' KALECİ! Hava topu mücadelesinde Balkovec'in kaleciye geri pasında Batshuayi araya girip vuruşunu denedi. Ertuğrul topa güçlüklede olsa sahip oldu.

73' LIVAKOVIC! Fer'in harika ara pasında Oğuz Aydın ceza sahası içinde topla buluştu. Oğuz'un kale önüne sert pasında Livakovic topu ayağıyla uzaklaştırdı.

72' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.

70' SON ANDA! Tadic'in ara pasında Szymanski kaleciyle karşı karşıya kalacağı sırada Ertuğrul kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmayı başardı.

66' KAÇTI! Dzeko'nun ceza sahası içine ortasında Mert Müldür arka direkte topla buluştu. Mert'in topun gelişine volesi yandan auta gitti.

62' GOL | Alanyaspor'da Loide Augusto orta alanda aldığı topta önünü boşaltarak içeriye yöneldi. Augusto'nun ceza sahası dışından kaleye şutu köşeden ağlarla buluştu.

58' GOL | Baskısını artıran Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında Dzeko, 3 rakibinin arasında iyi yükselerek kafayla topu ağlara yolladı.

56' Alanyaspor'da Fatih Aksoy oyundan alındı. Oyuna giren oyuncu Furkan Bayır oluyor.

53' KALECİ! Hızlı çıkan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine ortasında Dzeko'nun tek vuruşunu Ertuğrul harika kurtardı.

48' GOL | Fenerbahçe, Tadic ile skora dengeyi getirdi. Durum 1-1!

47' PENALTI! İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine ortasında Alexander Djiku yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

46' Fenerbahçe'de Cengiz'in yerine İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

45' Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.

45' İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi.

44' Hakeme itirazlarda bulunan Oğuz Aydın da sarı kart gördü.

42' Fenerbahçe'de rakibinin ayağına basan Dusan Tadic sarı kart gördü.

41' NET FIRSAT KAÇTI! Fenerbahçe'de İsmail kaptığı topta savunma arkasına kaçan Syzmanski'ye pasını verdi. Kaleye yönelen Szymanski yanındaki Cengiz'e pasını çıkardı. Topu ayağından açan Cengiz Ünder, kaleci kalesinden açıldığı anda topu kaybetti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

33' YİNE KALECİ! Ceza sahası dışında kaleyi önüne alan Tadic'in sert şutunu Ertuğrul Taşkıran köşeden çıkardı.

31' KAÇTI! Kullanılan kornerin devamında Çağlar'ın bomboş durumdaki İsmail'e pasında İsmail'in şutu topun önüne atlayan savunma oyuncusundan döndü.

28' Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, her iki takımın kulübesine de sarı kart gösterdi.

24' KALECİ! Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Krunic'te kaldı. Krunic'in pasında kale önünde topu alan Cengiz bekletmeden vurdu. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda hata yapmadı.

20' Dzeko'nun ceza yayına çıkardığı pasta Krunic'in şutu topun önüne yatan Fer'e çarparak kornere gitti.

18' KAÇTI! Cengiz Ünder'in ceza sahası içine yolladığı sert ortada Tadic'in vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

17' Florent Hadergjonaj'ın savunma arkasına pasında Çağlar rakibinden daha hızlı davranarak topu aldı.

11' GOL | Fenerbahçe'de kaptırılan topta Carlos Eduardo ceza sahası içindeki arkadaşını gördü. Oğuz'un pasında Pione Sisto'nun vuruşunu Livakovic harika kurtardı. Dönen topta Loide Augusto boş kaleye topu ağlara yolladı.

9' Fenerbahçe'de rakibine faul yapan Sebastian Szymanski sarı kart gördü.

7' Szymanski'nin ceza sahası içindeki Dzeko'ya pasında rakip savunma son anda topa ayak koydu. Atağın devamında Cengiz Ünder'in sol çaprazdan ayak içiyle vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

6' Alanyaspor'da tehlikeli atağı önleyen Leroy Fer, sarı kart gören bir diğer isim oldu.

5' Alanyaspor'da serbest vuruşun kullanılmasını engelleyen Carlos Eduardo sarı kart gördü.

4' Cengiz Ünder'in sağ kanattan kavisli ortası kaleci Ertuğrul'da kalıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.