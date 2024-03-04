Galibiyet serisi son buldu: Alanyaspor, Trabzonspor'u 3 golle geçti! Alanyaspor 3-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 04.03.2024 - 19:11

Güncelleme: 04.03.2024 - 22:05

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçı Trabzonspor 3-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 38. dakikada Oğuz Aydın ile 73. dakikada Efecan Karaca attı. Trabzonspor'un tek golü 90+5'te Nicolas Pepe'ten geldi.

Karşılaşmadan dakikalar | Alanyaspor 3-1 Trabzonspor

95' GOL | Orta alandan topla birlikte çıkan Berat ceza sahasına kadar geldi ve pasını Umut'a verdi. Umut'un pasında topla buluşan Pepe uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi.

90' Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Yusuf ortasını açtı. Arka direkte topa gelişine vuran Eduardo'nun şutunu Denswil çizgiden çıkardı.

89' Fer, Fountas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

88' Yusuf sol kanattan hızlı geldi ve pasını Janvier'e verdi fakat Janvier'in vuruşu savunmadan geri döndü.

85' Ertuğrul hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

84' Alanyaspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Efecan ve Aliti giren oyuncular Nuno Lima ve Nicolas Janvier.

83' Alanyaspor etkili geldi. Eduardo sağ kanattan hızlı geldi ve pasını Yusuf'a verdi. Yusuf'un sert şutu üstten auta çıktı.

79' Novais savunma arkasına sarkan Ahmed Hassan'a uzun pasını yolladı fakat savunma topu uzaklaştırdı.

76' GOL | Volkan Bayarslan VAR ile yaptığı görüşme sonrasında GOL kararını verdi ve Efecan ile Alanyaspor farkı üçe çıkardı.

73' Alanyaspor golü buldu ama karar ofsayt. Sağ kanattan topla gelen Novais bekletmeden ortasını açtı Ahmed Hassan'ın kafasını kaleci Uğurcan çıkardı atağın devamında Efecan topu ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında Efecan topu ağlara gönderdi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

70' Visca'nın kullandığı serbest vuruşta Enis çıktı ve kafayı vurdu fakat top yandan auta çıktı.

69' Alanyaspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Richard ve Oğuz giren oyuncular Joao Novais ve Carlos Eduardo.

65' Pepe'nin pasında topla buluşan Meunier bekletmeden ortasını açtı fakat savunma topu uzaklaştırdı.

61' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Umut giren oyuncu Pepe.

57' Pozisyonun devamında Alanyaspor hızlı çıktı. Efecan kazandığı topta sol kanattan ilerleyen Oğuz'a pasını verdi fakat Oğuz'un ortası kaleci Uğurcan'da kaldı.

56' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Eren pasını Trezeguet'e verdi. Trezeguet'in sert şutu savunmadan geri döndü.

51' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

48' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Trezeguet pasını Umut'a verdi. Umut'un gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

45' Meunier sağ kanattan tola geldi ve ortasını açtı. Enis'in penaltı noktasından vurduğu kafayı kaleci Ertuğrul çizgiden çıkardı.

44' Net fırsat kaçtı. Fer'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf arka direğe ortasını açtı fakat Oğuz topu üstten farklı şekilde auta gönderdi.

43' Net fırsat kaçtı. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Enis çıktı ve kafayı vurdu ancak kaleci Ertuğrul topu kurtardı.

42' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Loide Augusto giren oyuncu Yusuf Özdemir.

38' GOL | Uğurcan'ın pasında Denswil topa bakmadı ve Oğuz araya girdi ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

37' Uğurcan yerden kalkamadı. Sağlık ekipleri sahada.

36' Richard, Uğurcan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' Net fırsat kaçtı ön alan baskısıyla topu kazanan Visca topla geldi ve pasını Enis'e verdi. Enis ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Ertuğrul hata yapmadı.

32' Bardhi sağ kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet'ie pasını verdi. Trezeguet'in içeri çevirdiği top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

28' Trabzonspor etkili geldi. Kendi yarı sahasından topla çıkan Meunier ceza sahasına hareketlenen Bardhi'ye uzun pasını verdi. Bardhi'nin gelişine çektiği şutu kaleci Ertuğrul kornere gönderdi.

22' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Meunier ön direkte kafayı vurdu fakat top savunmadan geri döndü.

20' Sağ kanattan topla gelen Meunier verkaç ile ceza sahasına girmek istedi fakat Visca'ya attığı pas rakipte kaldı.

17' Meunier'in pasında sol kanattan hareketlenen Trezeguet çalımını attı ve şutunu çekti fakat top yandan auta çıktı.

13' Alanyaspor etkili geldi. Hassan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Loide Augusto sol kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını açtı ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

8' GOL | Sol kanattan topla gelen Balkovec ortasını açtı. Ahmed Hassan'ın vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı fakat top Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Denswil penaltı noktasından kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.

6' Sol kanattan topla birlikte gelen Trezeguet önünü boşalttı ve şutunu çekti fakat top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

2' Berat sağ kanattan hareketlenen Visca'ya uzun pasını göndermek istedi fakat Fer araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.