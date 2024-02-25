Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı: Alanyaspor puanı uzatmalarda kurtardı!
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Karşılaşmada Fatih Karagümrük, 24. dakikada Valentin Eysseric ile öne geçti. Alanyaspor, bu gole uzatma dakikalarında penaltıdan Ahmed Hassan ile cevap verdi.
KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI
Fatih Karagümrük, 33. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 29, Alanyaspor 30 puana yükseldi.
Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
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